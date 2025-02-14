Даниил Квят показал пятый результат на тестах новичков в Формуле-Е

30-летний российский автогонщик, выступавший в Формуле-1 и известный под прозвищем «Торпеда», Даниил Квят выступил на тестах новичков за команду DS Penske в Формуле-Е на трассе в Джидде (Саудовская Аравия).

Россиянин пилотировал болид под нейтральным флагом и показал пятый результат на трассе. Лучшим в итоге практики стал индийский гонщик Куш Майни.

Напомним, в Формуле-1 Даниил дебютировал в качестве боевого гонщика в составе команды «Торо Россо» в 2014 году. За время выступления в «королевских гонках» россиянин представлял такие коллективы, как «Ред Булл» и «Феррари». Также в сезоне-2021 Квят являлся резервным гонщиком «Альпин», но уже в следующем сезоне покинул Ф-1.