Себастьян Феттель обучается на агронома в Швейцарии – F1-Insider

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель получает образование в области сельского хозяйства. Как информирует F1-Insider, немец обучается на агронома в Швейцарии.

Феттель является владельцем сельскохозяйственной фермы. Образование поможет ему лучше вести дела. Курс обучения Феттеля предполагает получение сведений о растениеводстве, животноводстве, знакомство с маркетингом, сельскохозяйственной политикой и управлением предприятием, а также знания о бухгалтерском учёте и кредитовании.

Себастьян сдал письменный экзамен в декабре 2024 года. Устные экзамены состоятся в апреле и мае 2025-го.

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