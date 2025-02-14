Даниил Квят высказался о возможном переходе в Формулу-Е

Бывший российский пилот Формулы-1 Даниил Квят поделился мнением о возможном получении места в Формуле-Е.

«Я не против такой идеи. Конечно, есть много нюансов, которые нужно изучить, если это всё-таки случится. Но да, потенциально мне это интересно. Чемпионат становится всё лучше. Гонки проходят в довольно быстром темпе, и идея чемпионата сама по себе очень хороша, в том числе с точки зрения экологии. Но и сам чемпионат очень интересен», — приводит слова Квята Racingnews365.

Ранее Даниил принял участие в тестах новичков за команду DS Penske в Формуле-Е, показав пятый результат.

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