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Даниил Квят высказался о возможном переходе в Формулу-Е

Даниил Квят высказался о возможном переходе в Формулу-Е
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Бывший российский пилот Формулы-1 Даниил Квят поделился мнением о возможном получении места в Формуле-Е.

«Я не против такой идеи. Конечно, есть много нюансов, которые нужно изучить, если это всё-таки случится. Но да, потенциально мне это интересно. Чемпионат становится всё лучше. Гонки проходят в довольно быстром темпе, и идея чемпионата сама по себе очень хороша, в том числе с точки зрения экологии. Но и сам чемпионат очень интересен», — приводит слова Квята Racingnews365.

Ранее Даниил принял участие в тестах новичков за команду DS Penske в Формуле-Е, показав пятый результат.

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