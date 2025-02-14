Пиастри убеждён, что подход «Макларена» к гонщикам более выгодный, чем у «Ред Булл»

23-летний австралийский пилот британского коллектива «Макларен» Оскар Пиастри убеждён, что подход его команды, предполагающий наличие двух сильных гонщиков, более выгодный, чем у «Ред Булл», где приоритет отдаётся лишь Максу Ферстаппену.

«Какие есть преимущества наших отношений с Ландо по сравнению с отношениями Макса с его товарищами по команде? Очевидно, это другая динамика. Думаю, Лиам хорошо справится со своей в «Ред Булл». Конечно, Ферстаппен уже зарекомендовал себя, и мы в курсе, насколько он силён.

Однако наличие сильного напарника по команде даёт свои преимущества в плане того, что мы можем учиться друг у друга. Это помогает нам обоим в стремлении стать быстрее. Естественно, невозможно оценить то, что каждый из нас получил от этого. Мы оба улучшаем время прохождения круга, учась друг у друга. Да, в некоторых ситуациях это негативно влияет, но, на мой взгляд, плюсов этого больше», — приводит слова Пиастри портал Racingnews365.