Экс-пилот Ф-1 высказался о предстоящем соперничестве Хэмилтона и Леклера в «Феррари»

Бывший гонщик «Ред Булл» австриец Кристиан Клин поделился мнением о предстоящем соперничестве Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера в «Феррари».

«Я бы никогда не стал недооценить Шарля. Он очень талантливый, очень быстрый, особенно на одном круге в квалификации. В том году Льюису пришлось немного сложнее. Но если машина будет ему подходить, если она снова окажется конкурентоспособна… в Льюисе есть что-то особенное, что сделало его многократным чемпионом мира», — сказал Клин в подкасте The Business of Winning.

Ранее бывший гонщик Формулы-1 Герхард Бергер рассказал, что необходимо Хэмилтону в «Феррари».

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