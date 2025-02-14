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Кристиан Хорнер отреагировал на слухи о переходе Макса Ферстаппена в «Астон Мартин»

Кристиан Хорнер отреагировал на слухи о переходе Макса Ферстаппена в «Астон Мартин»
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Руководитель австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» Кристиан Хорнер отреагировал на слухи о переходе пилота своей команды Макса Ферстаппена в «Астон Мартин».

«У Макса очень открытые отношения с командой, и, конечно, мы обсуждаем подобные вещи открыто, как и в любой другой форме партнёрства. И он очень ясно дал понять, какова его позиция по отношению к нашему коллективу.

Каждая команда проявляет к нему интерес, поскольку Макс исключительный талант. Было много шума [насчёт его ухода из «Ред Булл»]. И обычно, когда шум настолько публичен, он становится [менее правдоподобным]. Серьёзные вещи обычно делаются за закрытыми дверями, а не через СМИ», — приводит слова Хорнера портал PlanetF1.

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