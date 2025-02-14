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Никита Мазепин показал актуальную физическую форму

Никита Мазепин показал актуальную физическую форму
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Бывший пилот Формулы-1 Никита Мазепин разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фото. Спортсмен продемонстрировал, как поддерживает физическую форму.

Фото: Из личного архива Никиты Мазепина/Luka Rozajac

Фото: Из личного архива Никиты Мазепина/Luka Rozajac

Напомним, в Формуле-1 Никита выступал за «Хаас», который расторг с ним контракт 5 марта 2022 года. Решение было принято из-за ситуации на Украине. Кроме того, американская команда разорвала контракт с титульным спонсором, российской компанией «Уралкалий».

Недавно Мазепин одержал уверенную победу на первом этапе Кубка АМА «Снежная битва». Он проходил 26 января на автодроме Aliskino Motorsport Arena (Московская область).

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