Никита Мазепин показал актуальную физическую форму

Бывший пилот Формулы-1 Никита Мазепин разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фото. Спортсмен продемонстрировал, как поддерживает физическую форму.
Фото: Из личного архива Никиты Мазепина/Luka Rozajac
Фото: Из личного архива Никиты Мазепина/Luka Rozajac
Напомним, в Формуле-1 Никита выступал за «Хаас», который расторг с ним контракт 5 марта 2022 года. Решение было принято из-за ситуации на Украине. Кроме того, американская команда разорвала контракт с титульным спонсором, российской компанией «Уралкалий».
Недавно Мазепин одержал уверенную победу на первом этапе Кубка АМА «Снежная битва». Он проходил 26 января на автодроме Aliskino Motorsport Arena (Московская область).