Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Экс-пилот Ф-1: «Ред Булл» сделал ошибку с Квятом. Надеюсь, они не будут давить на Лоусона

Экс-пилот Ф-1: «Ред Булл» сделал ошибку с Квятом. Надеюсь, они не будут давить на Лоусона
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший гонщик «Ред Булл» австриец Кристиан Клин объяснил, что нужно делать пилоту «быков» новозеландцу Лиаму Лоусону в качестве напарника Макса Ферстаппена.

«Если у тебя появляется возможность выступать в Ф-1, то тебе следует ухватиться за неё обеими руками. Мечта каждого — пилотировать топ-болид в топ-команде. Сложность в том, что напарником является Макс Ферстаппен.

Теперь всё зависит от Лиама. У него есть талант, он действительно быстрый гонщик и показал это. Лоусон может очень быстро адаптироваться [к ситуации]. Кроме того, он силён духовно. Однако ему следует подойти к сезону очень умно.

Лиам не должен прийти с мыслью: «Могу победить Ферстаппена». Не думаю, что в начале карьеры это возможно. Ему следует быть отличным вторым пилотом, учиться у лучших, которым Макс является на данный момент. Его время может прийти в будущем.

Надеюсь, что в «Ред Булл» не будут оказывать на Лиама чрезмерного давления. Они допустили ошибку с Квятом, с Албоном и прочими. Думаю, они извлекли из этого урок», — приводит слова Клина портал RaceFans.

Материалы по теме
Экс-пилот Ф-1 высказался о предстоящем соперничестве Хэмилтона и Леклера в «Феррари»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android