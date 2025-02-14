Экс-пилот Ф-1: «Ред Булл» сделал ошибку с Квятом. Надеюсь, они не будут давить на Лоусона

Бывший гонщик «Ред Булл» австриец Кристиан Клин объяснил, что нужно делать пилоту «быков» новозеландцу Лиаму Лоусону в качестве напарника Макса Ферстаппена.

«Если у тебя появляется возможность выступать в Ф-1, то тебе следует ухватиться за неё обеими руками. Мечта каждого — пилотировать топ-болид в топ-команде. Сложность в том, что напарником является Макс Ферстаппен.

Теперь всё зависит от Лиама. У него есть талант, он действительно быстрый гонщик и показал это. Лоусон может очень быстро адаптироваться [к ситуации]. Кроме того, он силён духовно. Однако ему следует подойти к сезону очень умно.

Лиам не должен прийти с мыслью: «Могу победить Ферстаппена». Не думаю, что в начале карьеры это возможно. Ему следует быть отличным вторым пилотом, учиться у лучших, которым Макс является на данный момент. Его время может прийти в будущем.

Надеюсь, что в «Ред Булл» не будут оказывать на Лиама чрезмерного давления. Они допустили ошибку с Квятом, с Албоном и прочими. Думаю, они извлекли из этого урок», — приводит слова Клина портал RaceFans.