Третий этап сезона чемпионата Краснодарского края по дрифту стартует 22 февраля

22 и 23 февраля в Усть-Лабинске состоится третий этап чемпионата Краснодарского края по дрифту Sochi Drift Challenge сезона-2024/2025. На СТК «Пилот» соберутся дрифтеры от Южно-Сахалинска до Калининграда, чтобы побороться в индивидуальном и командном зачётах в дымных проездах в управляемом заносе.

Фото: Пресс-служба SOCHI DRIFT CHALLENGE

Квалификационные одиночные заезды пройдут в субботу, 22 февраля, а в воскресенье спортсмены подарят зрелищные заезды в парном исполнении. Это предпоследний этап сезона. Финальный, четвёртый этап состоится уже через месяц – 22-23 марта.

Болельщики получат возможность не только наблюдать за ходом соревнований, но и пообщаться с пилотами в парке сервиса и на традиционном параде, поближе рассмотреть боевые машины пилотов! Билеты и абонементы можно приобрести с помощью сервиса Чемпионат.Билеты.

Для тех, кто не сможет посетить соревнования, будет доступна онлайн-трансляция двух соревновательных дней. Напомним, особенностью сезона-2024/2025 является предварительный отбор участников соревнований – на старте только стильные автомобили.

Фото: Пресс-служба SOCHI DRIFT CHALLENGE

Sochi Drift Challenge – это единственное соревнование в России, которое объединяет профессиональных и начинающих пилотов. Главная идея – доступный дрифт на профессиональном уровне для каждого, с правильной идеологией и максимальной конкуренцией.

Календарь шестого сезона 2024/2025 г.:

1-й этап: 2-4 ноября 2024 года;

2-й этап: 8-10 ноября 2024 года;

3-й этап: 21-23 февраля 2025 года;

4-й этап: 21-23 марта 2025 года.

Болид Ф-1 сразился с дрифт-каром, пикапом и авто ралли-кросса: