Монтойя: решение насчёт ухода Дуэна из «Альпин» принято. В Ф-1 осознали влияние Колапинто

Бывший гонщик Формулы-1 колумбиец Хуан Пабло Монтойя утверждает, что решение о замене пилота «Альпин» Джека Дуэна принято руководством команды и остаётся лишь ждать, когда объявят о том, что его место займёт Франко Колапинто.

«Ситуация с Джеком Дуэном выглядит сложной, но, как мне кажется, решение [о его замене] уже принято. Это произойдёт. В Формуле-1 осознали, насколько важно [влияние Колапинто]. Это очень интересно. Мы обсуждали возможности в «Альпин», рассматривали гонщиков из академии, включая талантливых спортсменов из Формулы-2 и Формулы-3. Франко был пилотом «Уильямса», юниором этой команды, и неожиданно у него появился шанс участвовать в гонках. Теперь никто из пилотов Формулы-2 не получит это место — оно достанется Франко», — приводит слова Монтойи портал F1i.