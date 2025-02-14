Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Монтойя: решение насчёт ухода Дуэна из «Альпин» принято. В Ф-1 осознали влияние Колапинто

Монтойя: решение насчёт ухода Дуэна из «Альпин» принято. В Ф-1 осознали влияние Колапинто
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 колумбиец Хуан Пабло Монтойя утверждает, что решение о замене пилота «Альпин» Джека Дуэна принято руководством команды и остаётся лишь ждать, когда объявят о том, что его место займёт Франко Колапинто.

«Ситуация с Джеком Дуэном выглядит сложной, но, как мне кажется, решение [о его замене] уже принято. Это произойдёт. В Формуле-1 осознали, насколько важно [влияние Колапинто]. Это очень интересно. Мы обсуждали возможности в «Альпин», рассматривали гонщиков из академии, включая талантливых спортсменов из Формулы-2 и Формулы-3. Франко был пилотом «Уильямса», юниором этой команды, и неожиданно у него появился шанс участвовать в гонках. Теперь никто из пилотов Формулы-2 не получит это место — оно достанется Франко», — приводит слова Монтойи портал F1i.

Материалы по теме
В «Альпин» провели сравнительные тесты Дуэна и Колапинто
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android