«Уильямс» провёл презентацию болида на сезон 2025 года

Британская команда Формулы-1 «Уильямс» провела презентацию автомобиля 2025 года. Болид был показан на трассе в Сильверстоуне. Он получил индекс FW47. Отметим, что общественности была представлена лишь особая ливрея. Основная же будет продемонстрирована на общем мероприятии 18 февраля в Лондоне.
Фото: Пресс-служба «Уильямса»
Фото: Скриншот трансляции
Фото: Скриншот трансляции
Фото: Скриншот трансляции
Боевыми гонщиками «Уильямса» являются Александер Албон и новичок команды Карлос Сайнс.
Отметим, что в ближайшее время Сайнс должен впервые выехать из боксов на новом болиде в Сильверстоуне. Тогда же появятся новые фотографии.
Даты презентации команд Формулы-1:
16 февраля – шейкдаун «Хааса»;
18 февраля – общая презентация ливрей всех команд в Лондоне;
19 февраля – презентация «Феррари»;
23 февраля – презентация «Астон Мартин»;
24 февраля – презентация «Мерседеса».