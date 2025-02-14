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Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер представили мерч «Феррари» на 2025 год

Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер представили мерч «Феррари» на 2025 год
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Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» показала мерч на 2025 год. Участие в фотосъёмке приняли пилот Шарль Леклер и новичок «Скудерии» семикратный чемпион «Королевских гонок» Льюис Хэмилтон.

«Ещё одна новинка-2025. Погнали», — говорится в сообщении «Феррари».

Фото: Scuderia Ferrari HP

Напомним, в прошлом сезоне Формулы-1 «Феррари» заняла второе место в Кубке конструкторов. Итальянская команда набрала 652 балла. Трофей завоевала британская команда «Макларен».

Ранее мнением о соперничестве между Хэмилтоном и Леклером в «Феррари» поделился бывший гонщик Формулы-1 австриец Кристиан Клин.

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