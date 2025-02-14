Стелла оценил шансы Норриса и Пиастри на чемпионство в Формуле-1

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла поделился мнением о прогрессе гонщиков команды, британца Ландо Норриса и австралийца Оскара Пиастри.

«У Ландо правильное отношение к делу. Теперь он обладает всеми качествами и навыками, чтобы стать чемпионом мира. То же самое я могу сказать и об Оскаре», — приводит слова Стеллы Formel1.de.

Напомним, в прошлом сезоне Формулы-1 Норрис занял второе место в общем зачёте пилотов, набрав 374 очка. Пиастри был четвёртым с 292 баллами. Чемпионом стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Ранее Оскар выразил уверенность, что подход его команды, предполагающий наличие двух сильных гонщиков, более выгодный, чем у «Ред Булл», где приоритет отдаётся лишь Ферстаппену.

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