Инженер «Ред Булл»: Ферстаппен показывает лучшие выступления, когда выходит из себя

Инженер австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» Калум Николас рассказал секрет успеха пилота команды нидерландца Макса Ферстаппена.

«Одни из лучших выступлений Макс Ферстаппен показывает, когда выходит из себя. В минувшем сезоне Гран-при Бразилии стало ярким примером этого. Всё складывалось не так, как мы планировали. Все были расстроены и рассержены некоторыми событиями, которые произошли в квалификации. В такой ситуации Макс просто стремился выложиться на полную и благодаря этому смог финишировать первым, хотя начинал гонку с 17-й позиции», — приводит слова Николаса портал The Sports Rush.