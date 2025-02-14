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Инженер «Ред Булл»: Ферстаппен показывает лучшие выступления, когда выходит из себя

Инженер «Ред Булл»: Ферстаппен показывает лучшие выступления, когда выходит из себя
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Инженер австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» Калум Николас рассказал секрет успеха пилота команды нидерландца Макса Ферстаппена.

«Одни из лучших выступлений Макс Ферстаппен показывает, когда выходит из себя. В минувшем сезоне Гран-при Бразилии стало ярким примером этого. Всё складывалось не так, как мы планировали. Все были расстроены и рассержены некоторыми событиями, которые произошли в квалификации. В такой ситуации Макс просто стремился выложиться на полную и благодаря этому смог финишировать первым, хотя начинал гонку с 17-й позиции», — приводит слова Николаса портал The Sports Rush.

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