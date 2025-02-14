В Chevrolet показали электрический прототип NASCAR мощностью 1300 л. с.

Компания Chevrolet представила электрический прототип Blazer EV.R NASCAR, созданный с использованием компонентов сток-каров Next Gen, на которых выступают пилоты NASCAR Cup Series.

Chevrolet Blazer EV.R NASCAR Prototype Фото: Chevrolet

Отмечается, что Chevrolet Blazer EV.R NASCAR, как и представленные ранее ABB NASCAR EV Prototype и Ford Mustang Mach-E NASCAR Prototype, оснащён тремя шестифазными электромоторами суммарной мощностью 1300 лошадиных сил и батареей с жидкостным охлаждением ёмкостью 78 кВт*ч.

Chevrolet Blazer EV.R NASCAR Prototype Фото: Chevrolet

Тестировал прототип американский пилот Джастин Оллгайер, действующий чемпион NASCAR Xfinity Series (второй дивизион национальной ассоциации). «Я привык понимать скорость по передаче и оборотам двигателя, поэтому за рулём этой машины мне пришлось полностью изменить то, как я оцениваю скорость на входе в поворот. С помощью этой платформы мы можем научиться тому, как использовать рекуперативное торможение, которое влияет на секции торможения и баланс в повороте», — отметил Оллгайер.

Chevrolet Blazer EV.R NASCAR Prototype Фото: Chevrolet

Отмечается, что автомобиль создан в качестве испытательной платформы. В обозримом будущем его участие в каких-либо соревнованиях не планируется.