Руководитель «Уильямса» Ваулз: вы ещё увидите наш прогресс, мы не закончили

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз во время презентации новой машины поделился ожиданиями от выступления команды в ближайшие несколько лет.

«Вы ещё увидите наш прогресс, но я всегда говорил, что мы сосредоточим усилия с прицелом на 2026, 2027 и 2028 год. В этом году у нас произошли масштабные изменения в инфраструктуре. Раньше у нас было 700 сотрудников. Сегодня их уже более 1050, и мы ещё не закончили. Многое ещё предстоит сделать. Всё это происходит в фоновом режиме.

Я хочу быть уверен, что мы добьёмся результатов не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе. Мы должны быть уверены, что снова начнём выигрывать титулы. Для этого потребуется немного больше времени, но мы предпринимаем необходимые шаги», — приводит слова Ваулза The Race.

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