Джеймс Ваулз ответил, верит ли он, что «Уильямс» может завоевать подиум в 2025 году

Руководитель британского гоночного коллектива «Уильямс» Джеймс Ваулз ответил, верит ли он, что его команда может завоевать подиум в предстоящем сезоне Формулы-1.

«Нет ничего невозможного. Нужно помнить, что в прошлом году случалось несколько сюрпризов. Я скажу так: нам доступно намного больше ингредиентов для успеха. Думаю, при нормальном гоночном уикенде такой результат будет малореальным, но если обстоятельства сложатся в нашу пользу и два наших сильнейших гонщика выложатся по максимуму, равно как и вся команда, то всё возможно», — приводит слова Ваулза портал GPblog.

Ранее Ваулз поделился ожиданиями от выступления команды в ближайшие несколько лет.