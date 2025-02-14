Бергер высказался о шансах Норриса стать чемпионом Ф-1 в борьбе с Ферстаппеном

Бывший пилот Формулы-1 Герхард Бергер поделился мнением о соперничестве гонщика «Макларена» Ландо Норриса с Максом Ферстаппеном («Ред Булл»).

«Что касается дуэли с Ферстаппеном, то Норрис, как мне кажется, для титула был ещё не готов. По сути, Норрис делает очень хорошую работу. Он чрезвычайно талантливый гонщик. Его ошибки пытаются истолковать как психологическую неустойчивость. Но давайте освежим память. Ферстаппен вначале тоже допускал ошибки. С опытом их становилось всё меньше и меньше. То же самое произойдёт и с Норрисом», — приводит слова Бергера издание Auto Motor und Sport.

Материалы по теме Бергер назвал главных кандидатов на титул на ближайшие несколько лет, кроме Ферстаппена

«Феррари» пилота Ф-1 Ландо Норриса разбили в Монако: