«Уильямс» показал качественные фотографии с дебюта нового болида FW47 на трассе

Пресс-служба британского гоночного коллектива «Уильямс» опубликовала качественные фотографии с дебюта нового болида команды FW47 на трассе в Сильверстоуне.

Фото: Пресс-служба «Уильямса»

Фото: Пресс-служба «Уильямса»

Фото: Пресс-служба «Уильямса»

Боевыми гонщиками «Уильямса» являются представитель Таиланда Александер Албон и новичок команды испанец Карлос Сайнс.

Даты презентации команд Формулы-1:

16 февраля – шейкдаун «Хааса»;

18 февраля – общая презентация ливрей всех команд в Лондоне;

19 февраля – презентация «Феррари»;

23 февраля – презентация «Астон Мартин»;

24 февраля – презентация «Мерседеса».

Ранее Джеймс Ваулз ответил, верит ли он, что «Уильямс» может завоевать подиум в 2025 году.