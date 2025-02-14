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«Уильямс» показал качественные фотографии с дебюта нового болида FW47 на трассе

«Уильямс» показал качественные фотографии с дебюта нового болида FW47 на трассе
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Пресс-служба британского гоночного коллектива «Уильямс» опубликовала качественные фотографии с дебюта нового болида команды FW47 на трассе в Сильверстоуне.

Фото: Пресс-служба «Уильямса»

Фото: Пресс-служба «Уильямса»

Фото: Пресс-служба «Уильямса»

Боевыми гонщиками «Уильямса» являются представитель Таиланда Александер Албон и новичок команды испанец Карлос Сайнс.

Даты презентации команд Формулы-1:

16 февраля – шейкдаун «Хааса»;
18 февраля – общая презентация ливрей всех команд в Лондоне;
19 февраля – презентация «Феррари»;
23 февраля – презентация «Астон Мартин»;
24 февраля – презентация «Мерседеса».

Ранее Джеймс Ваулз ответил, верит ли он, что «Уильямс» может завоевать подиум в 2025 году.

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