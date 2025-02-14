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Ландо Норрис: изменений в нашем болиде больше, чем можно было бы предположить

Ландо Норрис: изменений в нашем болиде больше, чем можно было бы предположить
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25-летний пилот британского гоночного коллектива «Макларен» Ландо Норрис высказался об изменениях, которые были внесены в болид MCL39.

«Изменений в болиде больше, чем можно было бы предположить, просто взглянув на машину, это замечательно. Я имею в виду, что мы всегда стремимся к улучшению во всех аспектах, верно? Пытаемся сделать болид легче, прочнее, быстрее, мощнее — неважно. Каждая деталь MCL39 была тщательно проработана и улучшена.

Было захватывающе [впервые сесть за руль болида] и приятно вернуться. Для всех нас как для команды это первый год, когда мы стремимся стать чемпионами и ставим перед собой конкретные цели. Это замечательно, и ребята проделали потрясающую работу. Так что да, я с нетерпением жду возвращения», — приводит слова Норриса портал PlanetF1.

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