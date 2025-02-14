Бриаторе обозначил срок, когда «Альпин» должна бороться за чемпионство в Ф-1

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе выразил надежду, что команда сможет побороться за чемпионство в Формуле-1 начиная с сезона 2027 года.

«Мы поняли, что у нас не получалось, и теперь, когда привели всё в порядок, можем работать над движением команды вперёд. В 2025 году «Альпин» всегда должна быть в шестёрке лучших, возможно, даже побороться за несколько подиумов. У нас гораздо больший запас с точки зрения аэродинамики, чем у «Макларена» и «Феррари». В 2026 году мы намерены побороться за подиум в половине всех Гран-при, а в 2027-м мы должны быть в состоянии вести борьбу за титул», — приводит слова Бриаторе La Gazzetta dello Sport.

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