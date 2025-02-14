Карлос Сайнс рассказал о впечатлениях после первых кругов на FW47

Новоиспечённый пилот «Уильямса» Карлос Сайнс рассказал о своих впечатлениях после нескольких кругов в Сильверстоуне на новом болиде команды FW47, который был представлен в уникальном камуфляжном цвете.

«Пока всё хорошо, просто здесь очень холодно. Всё прошло отлично, и это хорошие новости. Установка новой машины всегда немного сложна. Сейчас мне нужно дать обратную связь команде. Есть два-три момента, которые можно улучшить, исходя из моих ощущений за рулём, и о них стоит поговорить. Затем мы подготовим машину к езде на сликах и начнём понемногу набирать обороты», — приводит слова Сайнса PlanetF1.