За редкий Ford GT40, выступивший в Ле-Мане в 1966 году, хотят выручить $ 11 млн

На аукцион RM Sotheby’s, который пройдёт 27–28 февраля в Майами, выставлен гоночный автомобиль Ford GT40 Mk II, в 1966 году выходивший на старт гонок «24 часа Ле-Мана» и «12 часов Себринга». Согласно RM Sotheby’s, в Ford построили лишь восемь таких автомобилей.

Ford GT40 Mk II Фото: RM Sotheby's

Спорткар Ford GT40 был спроектирован специально для гонок на выносливость — истории создания этой машины посвящён фильм «Ford против Ferrari». Выставленный на торги экземпляр был построен в 1966 году и обладает серийным номером P/1032.

Ford GT40 Mk II Фото: RM Sotheby's

Гоночный дебют машины состоялся на «12 часах Себринга» в марте 1966 года. Экипаж Марка Донохью и Уолта Хангсена занял в той гонке второе место в абсолюте, уступив лишь дуэту Кена Майлза и Ллойда Руби на Ford GT40 X-1 Roadster.

Ford GT40 Mk II Фото: RM Sotheby's

В июне 1966 года автомобиль вышел на старт «24 часов Ле-Мана». В этот раз в составе экипажа вместе с Донохью выступил Пол Хоукинс, однако добраться до финиша им не удалось: на пятом часу автомобиль сошёл с дистанции из-за технических проблем.

Ford GT40 Mk II Фото: RM Sotheby's

В 1968 году автомобиль был передан в коллекцию музея автодрома в Индианаполисе, а в 2011-м был восстановлен и приведён к той конфигурации и внешнему виду, в котором вышел на старт гонки в Ле-Мане. Ожидаемая стоимость лота — $ 8-11 млн.