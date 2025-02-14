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Нико Хюлькенберг подвергся резкой критике со стороны Тома Коронела

Нико Хюлькенберг подвергся резкой критике со стороны Тома Коронела
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Новый пилот команды «Кик-Заубер» Нико Хюлькенберг подвергся критике со стороны гонщика и эксперта Тома Коронела за своё длительное нахождение в Формуле-1.

«Я люблю новые таланты, и если вспомнить прошлый год, вспоминая Гран-при в Саудовской Аравии, то, конечно, мы будем говорить только об одном — о Бермане, которому разрешили заменить Карлоса Сайнса, который выпал из состава с аппендицитом.

Речь идёт об инновациях. В прошлом году их было 0, просто ничего существенного не происходило. Конечно, мы видели, как приходили новые люди, потому что так должно было быть, но в начале сезона были новые гонщики? Нет.

Была ли в итоге новая история? Нет. Когда я смотрю на Формулу-2, Формулу-3, или Формулу-4 и всю эту лестницу там, я действительно наблюдаю новые таланты.

Мне просто кажется, что это досадно, что у них нет шанса. Они получают шанс только тогда, когда кто-то другой уходит из Формулы-1. Я имею в виду, что Хюлькенберг всё ещё там делает?» — приводит слова Коронела РlanetF1.

Стоит отметить, что Хюлькенберг на своём счету имеет 227 стартов в Гран-при, одну поул-позицию и 571 очко за более чем 10-летнюю карьеру, но никогда не поднимался на подиум.

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