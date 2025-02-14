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Албон высказался о давлении на себя из-за прихода в «Уильямс» Сайнса

Албон высказался о давлении на себя из-за прихода в «Уильямс» Сайнса
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Пилот «Уильямса» Алекс Албон рассказал, что не чувствует никакого дополнительного давления после прихода в команду бывшего гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса-младшего.

«Если честно, то я не испытываю никакого давления, а скорее вижу возможность. Возможно, я смотрю на это иначе, чем другие люди, но я вижу это так: чем лучше мой товарищ по команде, тем лучше я могу выступить против кого-то с большой репутацией, кто только что провёл очень сильный год, возможно, лучший год в Формуле-1 в прошлом сезоне.

Карлос – отличный гонщик, он уже давно всем всё доказал и недавно провёл один из лучших своих сезонов в карьере. Я мотивирован тем, что смогу узнать много нового у своего напарника. Надеюсь, что и он почерпнёт что-то полезное от меня для себя, потому что конечная цель команды — движение вперёд и постоянное развитие. Думаю, что мы сработаемся с Сайнсом», — приводит слова Албона PlanetF1.

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