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«Это не станет головной болью». Андреа Стелла — об изменениях конструкции крыла MCL39

«Это не станет головной болью». Андреа Стелла — об изменениях конструкции крыла MCL39
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Руководитель «Макларена» Андреа Стелла твёрдо уверен, что необходимость внесения изменения в конструкцию переднего крыла MCL39, чтобы соответствовать пересмотренным испытаниям ФИА на прогиб, не станет для них головной болью, поскольку будут произведены лишь небольшие корректировки.

«Мы увеличим объём испытаний заднего крыла с начала сезона 2025 года, а также введём дополнительные испытания переднего крыла, начиная с Гран-при Испании.

Этот поэтапный подход позволяет командам адаптироваться без необходимости отказываться от существующих компонентов без необходимости. Эти корректировки направлены на дальнейшее совершенствование нашей способности контролировать и обеспечивать соблюдение правил гибкости кузова, осуществляя равные условия для всех участников, чтобы способствовать честным и захватывающим гонкам», — приводит слова Стеллы PlanetF1.

Напомним, в прошлом сезоне ФИА предприняла шаги по контролю гибкости крыльев автомобилей, что привело к выпуску обновлённой версии технической директивы TD018, которая была разослана командам всего неделю назад.

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