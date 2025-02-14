«Это не станет головной болью». Андреа Стелла — об изменениях конструкции крыла MCL39

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла твёрдо уверен, что необходимость внесения изменения в конструкцию переднего крыла MCL39, чтобы соответствовать пересмотренным испытаниям ФИА на прогиб, не станет для них головной болью, поскольку будут произведены лишь небольшие корректировки.

«Мы увеличим объём испытаний заднего крыла с начала сезона 2025 года, а также введём дополнительные испытания переднего крыла, начиная с Гран-при Испании.

Этот поэтапный подход позволяет командам адаптироваться без необходимости отказываться от существующих компонентов без необходимости. Эти корректировки направлены на дальнейшее совершенствование нашей способности контролировать и обеспечивать соблюдение правил гибкости кузова, осуществляя равные условия для всех участников, чтобы способствовать честным и захватывающим гонкам», — приводит слова Стеллы PlanetF1.

Напомним, в прошлом сезоне ФИА предприняла шаги по контролю гибкости крыльев автомобилей, что привело к выпуску обновлённой версии технической директивы TD018, которая была разослана командам всего неделю назад.