Гюнтер выиграл первую гонку Формулы-Е с подзарядкой, обогнав на последнем круге Роуленда

Пилот команды «DS Пенске» Максимилиан Гюнтер выиграл первую гонку сдвоенного этапа Формулы-Е, который проходит в эти дни на уличной трассе в Джидде. Для Гюнтера, стартовавшего с поул-позиции, это первая в сезоне и шестая в карьере победа.

Отметим, что эта гонка была первым в истории Формулы-Е заездом, который прошёл с подзарядкой. Все пилоты обязаны были совершить пит-стоп для пополнения заряда батареи, причём остановиться в боксах гонщики должны были, имея не более 60% и не менее 40% заряда.

Гюнтер возглавлял заезд на первых кругах, но перед пит-стопами пропустил Оливера Роуленда из команды «Ниссан». После остановки в боксах Максимилиан откатился на восьмое место, однако затем смог прорваться и оказать прессинг на Роуленда. Тот к последним кругам потратил почти всю энергию и вынужден был экономить заряд, тогда как Гюнтер атаковал в полную силу и совершил обгон перед финальной шиканой последнего круга.

Роуленд в итоге финишировал вторым, удержав позади Тейлора Барнарда из «Макларена». Четвёртым финишировал экс-пилот Формулы-1 Ник де Врис, выступающий за «Махиндру», а топ-5 замкнул представитель «Мазерати» Джейк Хьюз.

Отметим, что действующий чемпион Паскаль Верляйн остался без очков — на первом круге в него врезался Митч Эванс, после чего немец с пробитым колесом вынужден был заехать в боксы. Эванс за этот эпизод получил штраф.

Формула-Е. Джидда, первая гонка (топ-10):

1. Максимилиан Гюнтер (DS Penske) — 31 круг.

2. Оливер Роуленд (Nissan) +0.8 сек.

3. Тейлор Барнард (NEOM McLaren) +1.1.

4. Ник де Врис (Mahindra Racing) +1.4.

5. Джейк Хьюз (Maserati MSG Racing) +9.8.

6. Жан-Эрик Вернь (DS Penske) +10.1.

7. Эдоардо Мортара (Mahindra Racing) +11.3.

8. Сэм Бёрд (NEOM McLaren) +11.7.

9. Антониу Феликс да Кошта (TAG Heuer Porsche) +12.3.

10. Стоффель Вандорн (Maserati MSG Racing) +13.1.

В общем зачёте на первое место, опередив Антониу Феликса да Кошту, вышел Роуленд — пару лидеров теперь разделяют четыре очка. Гюнтер прорвался с 11-й позиции на третью, а следом идут Барнард и Эванс.

Общий зачёт (топ-10):

1. Оливер Роуленд (Nissan) — 43 очка.

2. Антониу Феликс да Кошта (TAG Heuer Porsche) — 39.

3. Максимилиан Гюнтер (DS Penske) — 37.

4. Тейлор Барнард (NEOM McLaren) — 30.

5. Митч Эванс (Jaguar TCS Racing) — 25.

6. Ник де Врис (Mahindra Racing) — 24.

7. Паскаль Верляйн (TAG Heuer Porsche) — 21.

8. Жан-Эрик Вернь (DS Penske) — 20.

9. Сэм Бёрд (NEOM McLaren) — 16.

10. Эдоардо Мортара (Mahindra Racing) — 16.

В командном зачёте по-прежнему лидирует «Порше», однако поднявшаяся на второе место «DS Пенске» сократила отставание первой позиции до трёх очков.

Вторая гонка уикенда Формулы-Е стартует в субботу, 15 февраля, в 20:05 мск.