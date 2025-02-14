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Джеймс Ваулз ожидает возвращения Франко Колапинто в «Уильямс»

Джеймс Ваулз ожидает возвращения Франко Колапинто в «Уильямс»
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Руководитель британского гоночного коллектива «Уильямс» Джеймс Ваулз заявил, что ожидает возвращения аргентинского пилота «Альпин» Франко Колапинто в состав их команды.

«Сейчас такой период времени, когда я надеюсь, что он будет постоянно выступать в составе «Альпин». Это лучший шанс для Франко набраться опыта — вот почему он там. И это сказано вовсе не против Джека Дуэна.

Я надеюсь, что у Джека тоже будет удачное время в этом сезоне. Однако в конечном итоге Франко — мой гонщик, и я хочу, чтобы он вернулся к нам. Через некоторое время он вернётся в «Уильямс». Этот период времени — не высеченная на камне черта, по которой я могу смотреть вам в глаза и говорить это. Но я могу сказать, что в какой-то момент он точно вернётся», — приводит слова Ваулза Racer.

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