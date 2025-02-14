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Макс Ферстаппен и Келли Пике отметили день святого Валентина

Макс Ферстаппен и Келли Пике отметили день святого Валентина
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен вместе со своей возлюбленной, известной моделью Келли Пике отметили день святого Валентина. Спортсмен из Нидерландов в социальной сети Х (ранее Twitter) опубликовал совместное фото с Келли, прикрепив к нему короткое сообщение.

Макс Ферстаппен и Келли Пике

Макс Ферстаппен и Келли Пике

Фото: Страница Макса Ферстаппена в социальной сети

«День святого Валентина уже близко» — написал Ферстаппен под опубликованным постом на своей станице в социальной сети под этим фото.

Напомним, ранее Келли Пике состояла в отношениях с российским гонщиком Даниилом Квятом. У пары родилась дочь, которую теперь воспитывает Ферстаппен. В конце февраля или начале марта 2025 года у Макса и Келли должен родиться совместный ребёнок.

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