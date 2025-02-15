Дональд Трамп планирует посетить «Дайтону-500»

Президент США Дональд Трамп намерен посетить гонку «Дайтона-500» — первый этап регулярного сезона NASCAR Cup Series, который считается самым престижным в календаре первенства. Официально о визите не объявлено, однако издание The Hill сообщает, что получило подтверждение таких планов от официального представителя Белого дома.

Напомним, в прошлом году Трамп посетил Гран-при Майами Формулы-1, на котором стал почётным гостем команды «Макларен», выигравшей в итоге гонку, а также Coca-Cola 600 — самый длинный заезд в календаре NASCAR Cup Series. Кроме того, в июле прошлого года Трамп заявил, что у него много друзей в NASCAR.

В этом году «Дайтона-500» пройдёт в 67-й раз. С первого ряда стартуют победитель квалификации Чейз Бриско, перешедший в межсезонье в Joe Gibbs Racing, и Остин Синдрик из Team Penske. Среди участников заезда — трёхкратный чемпион австралийского первенства Supercars Шейн ван Гисберген и ветеран гонок IndyCar Элио Кастроневес, для которого это будет первый старт в соревнованиях NASCAR.