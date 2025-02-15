В «Уильямсе» рассказали, как устроена работа команды после ухода от таблиц Excel

Руководитель команды Формулы-1 «Уильямс» Джеймс Ваулз рассказал, как устроена работа коллектива после ухода от таблиц Excel, о наличии которых Ваулз оповестил в течение сезона 2024, удивившись, что в британской организации пользуются не современным программным обеспечением, а обычными таблицами Excel на 20 тыс. ячеек.

«Самое основное, что у нас обновилось, — это то, что мы больше не используем электронные таблицы Excel! Теперь мы используем современные инструменты, которые являются эталоном того, что нам нужно делать.

По сути, это то, что мы называем ERP [Планирование ресурсов предприятия], MRP [Планирование потребностей в материалах], PLM [Управление жизненным циклом продукта] — системы, используемые для определения того, какие детали у вас есть, где они находятся, какие материалы у нас есть [для них] и т. д. Также мы используем тестовые системы сейчас. Над этим ещё предстоит поработать, потому что, как только вы начнёте внедрять их, это вызовет определённые трудности.

Так что пока мы не работаем на полную мощность, но это произойдёт в течение 2025 года. Сейчас мы уже не можем сделать всё так, как было раньше, — практически используя людей, которые должны понимать, где находится каждая деталь, чтобы создать автомобиль.

Сейчас мы полагаемся на процесс и структуру. Всегда испытываешь некоторую боль, когда занимаешься этой модернизацией производства, но наш новый автомобиль является свидетельством того, к чему мы стремимся», — приводит слова Ваулза издание Autosport.