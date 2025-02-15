В «Макларене» объяснили, что нужно сделать для успеха команды в сезоне-2025

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла рассказал, к какому выводу пришли в коллективе на фоне сезона-2024.

«Я думаю, что с прошлого сезона можно сделать один вывод. Во-первых, основной дефицит очков в чемпионате между Ландо и Максом был накоплен в начале сезона. Это я говорю о производительности машины, потому что, если вернуться к Бахрейну, мы, вероятно, были четвёртыми по эффективности на тот момент, пока не модернизировали машину в Майами.

Начиная с Майами, разрыв между Максом и Ландо оставался довольно стабильным. Поэтому мы действительно должны предоставить Ландо и Оскару машину, способную побороться за подиумы, прямо сейчас», — приводит слова Стеллы издание Racingnews365.