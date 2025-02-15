Стелла — о Норрисе: скорость, с которой он извлекал уроки, давала нам возможность расти

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла оценил навыки своего пилота Ландо Норриса.

«Я видел, как Ландо рос в течение сезона очень быстрыми темпами. Он и так был невероятным гонщиком, и он сразу же продемонстрировал это в Майами, как только у него появилась машина для победы. Главная особенность Ландо — он очень стабильный гонщик.

Если мы посмотрим на количество подиумов и, как я уже сказал, на количество набранных очков, то он заработал столько же очков, сколько и Макс, начиная с Майами. В то же время скорость, с которой он извлекал уроки из любой ситуации, давала нам возможность расти как команде, а ему — как гонщику, и это было весьма впечатляюще», — приводит слова Стеллы издание Racingnews365.