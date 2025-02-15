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Мартин Брандл назвал условия, при которых Ферстаппен завоюет пятый подряд титул Формулы-1

Мартин Брандл назвал условия, при которых Ферстаппен завоюет пятый подряд титул Формулы-1
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Бывший пилот Формулы-1, а ныне комментатор и эксперт Мартин Брандл назвал условия, при которых 27-летний нидерландский гонщик команды «Ред Булл» и четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен завоюет пятый подряд титул «Королевских гонок».

«Посмотрим, восстановит ли «Ред Булл» темп своей машины — это самое главное. Если «Ред Булл» сможет это сделать, а Ферстаппен будет в такой же великолепной форме, то он по-прежнему способен побороться за титул.

И в случае, если Пиастри начнёт отобрать очки у Норриса, а Хэмилтон и [Шарль] Леклер будут бороться внутри «Феррари», то Макс завоюет пятый титул», — сказал Брандл во время эфира Sky Sports.

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