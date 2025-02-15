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Руководитель «Макларена» объяснил, почему Ландо Норрис способен стать чемпионом Формулы-1

Руководитель «Макларена» объяснил, почему Ландо Норрис способен стать чемпионом Формулы-1
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Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла объяснил, почему Ландо Норрис способен стать чемпионом Формулы-1.

«Если мы возьмём битву на трассе с Максом [Ферстаппеном] в Австрии, битву на трассе с Максом в Остине, то просто подумайте, насколько он [Ландо Норрис] адаптировался. И в Мексике он сразу же понял, что делать с Максом.

Точно так же, когда дело доходит до пилотажа Ландо, а особенно до работы с шинами в гонке, есть несколько отличных примеров его наивысшего уровня. Например, в Лас-Вегасе он полностью изменил темп, установив последний комплект шин, после того как мы с таким трудом справились с первыми двумя комплектами шин.

Норрис, безусловно, обладает всеми качествами, навыками и мышлением, необходимыми для того, чтобы стать чемпионом мира», — приводит слова Стеллы издание Racingnews365.

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