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Мартин Брандл ответил, кто является фаворитом Формулы-1 в сезоне-2025

Мартин Брандл ответил, кто является фаворитом Формулы-1 в сезоне-2025
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Бывший пилот Формулы-1, а ныне комментатор и эксперт Мартин Брандл ответил на вопрос, кто из гонщиков является фаворитом на завоевание титула «Королевских гонок» в сезоне-2025.

«Кто является фаворитом нового сезона? Что ж, у меня здесь свой взгляд. Формула-1 основана на данных. Всё зависит от следующей гонки, от следующей квалификации. Мне нравится в присутствии вживую на трассах, что ты не знаешь, что произойдёт дальше, из-за ограниченного доступа к данным. И именно поэтому я собираюсь посетить так много гонок в новом сезоне, чтобы прочувствовать эту интригу и накал!

Но поэтому я не люблю гадать, кто является фаворитом перед стартом сезона. Мне нравятся знания в сухом остатке, а для этого дождёмся Гран-при», — сказал Брандл в эфире Sky Sports.

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