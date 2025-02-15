Макс Ферстаппен лидирует более 1000 дней в Формуле-1

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», обновил абсолютный рекорд по количеству дней лидирования в истории «Королевских гонок», добившись 1000 дней лидерства.

Дата 14 февраля 2025 года стала 1000-м днём лидирования Ферстаппена в личном зачёте. Отсчёт начинается с 22 мая 2022 года после того, как Макс одержал победу на Гран-при Испании в Барселоне, захватив первую строчку в таблице, за которую сражался с Шарлем Леклером из «Феррари». С того момента нидерландец ни разу не терял лидерство в личном зачёте.

Рекорды по количеству лидирования в личном зачёте гонщиков Формулы-1:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1001+ дней (с 2022 года — рекорд продолжается);

2. Михаэль Шумахер («Феррари») — 896 дней (с 2000 по 2003 год);

3. Михаэль Шумахер («Феррари») — 630 дней (с 2003 по 2005 год);

4. Айртон Сенна («Макларен») — 581 день (с 1990 по 1992 год);

5. Альберто Аскари («Феррари») — 574 дня (с 1952 по 1954 год);

6. Фернандо Алонсо («Рено») — 560 дней (с 2005 по 2006 год).