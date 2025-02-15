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В «Альпин» представили комбинезоны гонщиков на сезон-2025 Формулы-1

В «Альпин» представили комбинезоны гонщиков на сезон-2025 Формулы-1
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Пресс-служба французской команды «Альпин» опубликовала снимок двух своих пилотов — Пьера Гасли и Джека Дуэна — в комбинезонах, в которых гонщики будут выступать в сезоне 2025 года Формулы-1.

Фото: alpinef1.com

«2025. Поднимаясь выше», — гласит слоган, написанный пресс-службой команды в социальной сети Х (ранее Twitter).

По итогам сезона 2024 года французский коллектив занял шестое место в Кубке конструкторов, завоевав 65 очков. Самым ярким выступлением команды в прошлом сезоне стал дубль в дождевой гонке Гран-при Бразилии, по ходу которой Эстебан Окон и Пьер Гасли завоевали второе и третье места соответственно, что позволило им опередить «Хаас» и «РБ».

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