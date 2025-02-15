Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Экс-руководитель команды Формулы-1 — о жалобах на загруженный график: бессмысленная чушь

Экс-руководитель команды Формулы-1 — о жалобах на загруженный график: бессмысленная чушь
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший руководитель «Альфа Таури» (ныне «Рейсинг Буллз») Франц Тост раскритиковал механиков команд Формулы-1, жалующихся на большое количество этапов Гран-при.

«Я думаю, что 24 гонки — это совершенно нормально. Люди всегда говорят, что механики перегружены работой. Это же просто шутка какая-то. Они совсем не перегружены работой. В мои первые годы работы в Формуле-1 мы жили следующим графиком — в выходные у нас была гонка, а во вторник, среду и четверг мы проводили тесты.

На первых порах мы работали не с одной, а сразу с двумя машинами. И это всегда были одни и те же техники и инженеры. Тогда я ни разу не слышал от них жалоб. Сейчас в Формуле-1 действует режим закрытого парка, а это значит, что всё заканчивается в 9 часов вечера и до 8 утра следующего дня.

Господи, чего они еще хотят? Они получают возможность работать в Формуле-1, это привилегия. Весь этот баланс между работой и личной жизнью, всё это чушь… абсолютно бессмысленная. Вам ничего подобного не нужно. Это что-то для людей, которые слишком ленивы, чтобы работать», — приводит слова Тоста издание Racingnews365.

Материалы по теме
Макс Ферстаппен лидирует более 1000 дней в Формуле-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android