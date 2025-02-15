Экс-руководитель команды Формулы-1 — о жалобах на загруженный график: бессмысленная чушь

Бывший руководитель «Альфа Таури» (ныне «Рейсинг Буллз») Франц Тост раскритиковал механиков команд Формулы-1, жалующихся на большое количество этапов Гран-при.

«Я думаю, что 24 гонки — это совершенно нормально. Люди всегда говорят, что механики перегружены работой. Это же просто шутка какая-то. Они совсем не перегружены работой. В мои первые годы работы в Формуле-1 мы жили следующим графиком — в выходные у нас была гонка, а во вторник, среду и четверг мы проводили тесты.

На первых порах мы работали не с одной, а сразу с двумя машинами. И это всегда были одни и те же техники и инженеры. Тогда я ни разу не слышал от них жалоб. Сейчас в Формуле-1 действует режим закрытого парка, а это значит, что всё заканчивается в 9 часов вечера и до 8 утра следующего дня.

Господи, чего они еще хотят? Они получают возможность работать в Формуле-1, это привилегия. Весь этот баланс между работой и личной жизнью, всё это чушь… абсолютно бессмысленная. Вам ничего подобного не нужно. Это что-то для людей, которые слишком ленивы, чтобы работать», — приводит слова Тоста издание Racingnews365.