NASCAR: Хэмлин завоевал поул в Атланте, Монтойя — 8-й

Дэнни Хэмлин завоевал поул на этапе серии NASCAR в Атланте. Вторым стал Райан Ньюман, а замкнул тройку лучших Кайл Буш. Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя показал восьмой результат.

NASCAR. Атланта. Квалификация

1. Д. Хэмлин («Тойота») — 29.587

2. Р. Ньюман («Шевроле») +0.049

3. Кайл Буш («Тойота») +0.050

4. К. Эдвардс («Форд») +0.079

5. Т. Стюарт («Шевроле») +0.079

6. М. Труэкс («Тойота») +0.089

7. Д. Джонсон («Шевроле») +0.106

8. Х. Монтойя («Шевроле») +0.106

9. Д. Реган («Форд») +0.109

10. К. Кейн («Форд») +0.113.