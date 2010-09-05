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NASCAR: Хэмлин завоевал поул в Атланте, Монтойя — 8-й

NASCAR: Хэмлин завоевал поул в Атланте, Монтойя — 8-й
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Дэнни Хэмлин завоевал поул на этапе серии NASCAR в Атланте. Вторым стал Райан Ньюман, а замкнул тройку лучших Кайл Буш. Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя показал восьмой результат.

NASCAR. Атланта. Квалификация

1. Д. Хэмлин («Тойота») — 29.587
2. Р. Ньюман («Шевроле») +0.049
3. Кайл Буш («Тойота») +0.050
4. К. Эдвардс («Форд») +0.079
5. Т. Стюарт («Шевроле») +0.079
6. М. Труэкс («Тойота») +0.089
7. Д. Джонсон («Шевроле») +0.106
8. Х. Монтойя («Шевроле») +0.106
9. Д. Реган («Форд») +0.109
10. К. Кейн («Форд») +0.113.

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