Пиастри ответил, за кого из действующих пилотов Ф-1 болел бы, если бы сам не был гонщиком

23-летний австралийский пилот британского коллектива «Макларен» Оскар Пиастри ответил, за кого из действующих гонщиков Формулы-1 болел бы, если бы сам не принимал участия в чемпионате.

«Я бы сказал, что не будь я пилотом Ф-1, то было бы круто увидеть, как Льюис Хэмилтон выигрывает чемпионство с «Феррари». Это было бы здорово, если бы мне не пришлось соревноваться с ним», — приводит слова Пиастри портал F1oversteer.

Напомним, Хэмилтону 40 лет. С 2025 года британский гонщик будет выступать в Формуле-1 в качестве пилота итальянского коллектива «Феррари». Льюис является семикратным чемпионом «Королевских гонок».