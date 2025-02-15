Карлос Сайнс: шансы «Феррари» на титул возросли с приходом Хэмилтона

Новичок «Уильямса» испанец Карлос Сайнс высказался о шансах «Феррари» в предстоящем сезоне Ф-1 после перехода в команду британского пилота Льюиса Хэмилтона.

«Могу с уверенностью сказать, что есть очень высокие шансы на то, что Льюис будет конкурентоспособным в «Феррари». Однако, как и в любом другом деле, всё будет зависеть от того, насколько хорошо он сможет адаптироваться к машине, к команде и к напарнику.

Существует так много переменных, что я не могу предсказать исход. Но могу сказать, что когда я покидал «Феррари», то чувствовал готовность команды и Шарля бороться за чемпионство. А с приходом Льюиса эти шансы только возросли», — приводит слова Сайнса портал GPblog.