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Карлос Сайнс: шансы «Феррари» на титул возросли с приходом Хэмилтона

Карлос Сайнс: шансы «Феррари» на титул возросли с приходом Хэмилтона
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Новичок «Уильямса» испанец Карлос Сайнс высказался о шансах «Феррари» в предстоящем сезоне Ф-1 после перехода в команду британского пилота Льюиса Хэмилтона.

«Могу с уверенностью сказать, что есть очень высокие шансы на то, что Льюис будет конкурентоспособным в «Феррари». Однако, как и в любом другом деле, всё будет зависеть от того, насколько хорошо он сможет адаптироваться к машине, к команде и к напарнику.

Существует так много переменных, что я не могу предсказать исход. Но могу сказать, что когда я покидал «Феррари», то чувствовал готовность команды и Шарля бороться за чемпионство. А с приходом Льюиса эти шансы только возросли», — приводит слова Сайнса портал GPblog.

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