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«Это факты». Култхард объяснил, почему боевым пилотом «Ред Булл» не стал Юки Цунода

«Это факты». Култхард объяснил, почему боевым пилотом «Ред Булл» не стал Юки Цунода
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Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Дэвид Култхард объяснил, почему боевым пилотом австрийского коллектива «Ред Булл» не стал японский пилот Юки Цунода, представляющий команду «Рейсинг Буллз».

«Юки, безусловно, был расстроен тем, что после сильного сезона не получил возможности выступать в составе «Ред Булл». Однако в итоге руководство команды столкнулось с вопросами: «Видят ли в Юки будущего чемпиона? Считают ли, что он способен победить Макса Ферстаппена?» И, как всегда, это не просто мнение — это факты. У них есть все основания полагать, что так и есть», — приводит слова Култхарда портал F1Technical.

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