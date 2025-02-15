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Оливер Роуленд выиграл вторую гонку Формулы-Е в Джидде

Оливер Роуленд выиграл вторую гонку Формулы-Е в Джидде
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Пилот команды «Ниссан» Оливер Роуленд выиграл вторую гонку сдвоенного этапа Формулы-Е в Джидде. Для Роуленда это уже вторая победа в сезоне и третий подиум подряд.

Вторым финишировал Тейлор Барнард из «Макларена», который стартовал с поул-позиции и на первых кругах возглавлял пелотон, а третью позицию занял представитель «Мазерати» Джейк Хьюз. Следом расположился экс-чемпион Джейк Деннис из «Андретти», а топ-5 замкнул Ник Кэссиди. Места с шестого по восьмое заняли экс-пилоты Формулы-1 — Стоффель Вандорн, Жан-Эрик Вернь и Паскаль Верляйн.

Формула-Е. Джидда, вторая гонка (топ-10):
1. Оливер Роуленд (Nissan) — 31 круг.
2. Тейлор Барнард (NEOM McLaren) +5.8 сек.
3. Джейк Хьюз (Maserati MSG Racing) +6.8.
4. Джейк Деннис (Andretti) +7.2.
5. Ник Кэссиди (Jaguar TCS Racing) +7.4.
6. Стоффель Вандорн (Maserati MSG Racing) +8.0.
7. Жан-Эрик Вернь (DS Penske) +8.4.
8. Паскаль Верляйн (TAG Heuer Porsche) +11.5.
9. Дэн Тиктум (Cupra Kiro) +14.9.
10. Эдоардо Мортара (Mahindra Racing) +15.9.

На фоне проблем ближайших соперников — Максимилиан Гюнтер и Антонио Феликс да Кошта столкнулись на первом круге и сошли с дистанции — Роуленд увеличил отрыв в чемпионате до 17 очков. Второе место теперь занимает Барнард, тогда как да Кошта и Гюнтер откатились на третью и четвёртую строчку соответственно. Топ-5 замыкает Хьюз.

Общий зачёт (топ-10):
1. Оливер Роуленд (Nissan) — 68 очков.
2. Тейлор Барнард (NEOM McLaren) — 51.
3. Антониу Феликс да Кошта (TAG Heuer Porsche) — 39.
4. Максимилиан Гюнтер (DS Penske) — 37.
5. Джейк Хьюз (Maserati MSG Racing) — 27.
6. Жан-Эрик Вернь (DS Penske) — 26.
7. Митч Эванс (Jaguar TCS Racing) — 25.
8. Паскаль Верляйн (TAG Heuer Porsche) — 25.
9. Джейк Деннис (Andretti) — 25.
10. Ник де Врис (Mahindra Racing) — 24.

В лидеры командного зачёта вышел «Ниссан», однако первую четвёрку, в которую также входят «Макларен», «Порше» и «DS Пенске», разделяют лишь пять очков.

Следующий этап Формулы-Е пройдёт 12 апреля на автодроме «Хомстед-Майами Спидвей».

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