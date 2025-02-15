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Экс-пилот Ф-1: приставлять к Максу Ферстаппену любого напарника — рискованно

Экс-пилот Ф-1: приставлять к Максу Ферстаппену любого напарника — рискованно
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Sky Sports Энтони Дэвидсон поделился мнением о влиянии нидерландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на своих напарников по команде.

«Это довольно рискованно — приставлять любого гонщика к Максу Ферстаппену, когда он находится в самом расцвете сил. Он может быть очень требовательным к своим напарникам. Кто бы мог подумать, что Макс так сильно будет влиять на Даниэля Риккардо, что тот решит перейти в «Рено»?

У Ферстаппена было много достойных напарников: Пьер Гасли, Алекс Албон и Карлос Сайнс в начале его карьеры. Но мы ещё не видели, чтобы кто-то смог бросить ему достойный вызов на равных, а в конце сезона чувствовал бы себя уверенно и не был подавлен постоянным давлением со стороны Макса», — приводит слова Дэвидсона портал Racingnews365.

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