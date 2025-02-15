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Джордж Расселл рассказал о нападках со стороны нидерландских фанатов

Джордж Расселл рассказал о нападках со стороны нидерландских фанатов
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27-летний британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал о нападках со стороны нидерландских фанатов после конфликта с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Я должен быть откровенен. Не видел всего этого сам, но знаю, что было много критики [в мой адрес]. Мои товарищи по команде получали электронные письма от голландских болельщиков. Это часть спорта и жизни, и мы должны это принять. Когда вы читаете комментарии, они могут оказывать на вас эмоциональное воздействие. Даже если вы смеётесь над ними, они всё равно влияют на вас.

Так что у меня просто такой взгляд на вещи и даже на позитивные комментарии: заставляют ли они меня ехать быстрее? Скорее всего, нет. В большинстве случаев негативных больше, чем положительных, поэтому я стараюсь избегать их», — приводит слова Расселла портал PlanetF1.

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