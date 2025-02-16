Расселл: таким людям, как Ферстаппен, нужно давать отпор, а в Ф-1 никто этого не делал

27-летний британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл объяснил, почему решил вступить в конфликт с гонщиком «Ред Булл» нидерландцем Максом Ферстаппеном.

«Я посчитал, что для меня важно [вступить в конфронтацию с Ферстаппеном], поскольку не собирался мириться с тем, чтобы меня так открыто и публично унижали. Это было главной причиной. Мне приходилось видеть то, как многие люди в жизни распихивали других, чтобы получить желаемое. Таким людям надо давать отпор. А в Ф-1 никто этого не делал вообще.

Я был немного расстроен, наблюдая за тем, как развивался сезон в прошлом году, как Макс вёл себя жёстче и как он издевался над другими, проявляя агрессию таким образом, что никто не мог ей противостоять.

Единственным гонщиком [который противостоял ему] был Льюис Хэмилтон. Он был единственным, кто сделал это в 2021 году. Я был разочарован минувшим сезоном Ф-1. Должна была состояться замечательная борьба за титул, но её не произошло. Поэтому эти комментарии в Катаре вывели меня из себя. Я просто подумал обо всех его поступках на трассе и вне её. Это было неприемлемо, нужно было что-то делать», — приводит слова Расселла портал PlanetF1.