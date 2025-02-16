Йос Ферстаппен: я тот, кто честно говорит Максу, что у него получается, а что нет

Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, являющийся отцом четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, высказался о взрослении своего сына.

«Конечно, я продолжаю заниматься с Максом. Сейчас, конечно, гораздо меньше, но, безусловно, в начале карьеры я задавал ему направление, и это направление действует и сейчас. Он уже достаточно взрослый и мудрый, чтобы принимать свои решения. Думаю, я тот, кто до сих пор честно говорит ему, что у него получается, а что нет. И Макс это ценит. Я всегда действую в его интересах, и, конечно, мы вместе хотим победить», — приводит слова Йоса Ферстаппена RacingNews365.

Напомним, в этом году Йос Ферстаппен проведёт полный сезон в чемпионате Европы по ралли.