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В ФИА хотят видеть 12-ю команду в Формуле-1

В ФИА хотят видеть 12-ю команду в Формуле-1
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Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем сообщил, что хотел бы видеть китайскую команду в пелотоне Формулы-1. По словам бен Сулайема, он планирует продолжать работу над расширением стартовой решётки.

«Последние два года я мечтал о том, чтобы крупные страны присутствовали в Формуле-1. США будут выступать с General Motors, наш следующий шаг — пригласить китайского производителя. Я изначально говорил, что нам нужно меньше Гран-при и больше команд. По этой причине мы привлекли General Motors и «Кадиллак». Многие были против этого, но это было хорошим решением для спорта», — приводит слова Мохаммеда бен Сулайема Le Figaro.

Напомним, с 2026 года в пелотоне Формулы-1 появится 11-я команда, «Кадиллак».

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