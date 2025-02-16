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Механик «Ред Булл» рассказал, что отличает Ферстаппена от других пилотов

Механик «Ред Булл» рассказал, что отличает Ферстаппена от других пилотов
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Механик команды Формулы-1 «Ред Булл» Калум Николас высказался о четырёхкратном чемпионе мира, гонщике австрийской команды Максе Ферстаппене.

«Макс является частью команды, просто он гораздо более талантлив. Посмотрите, как люди реагируют на Макса. Они не понимают, что мы любим его за его прямолинейность, честность. Мы в спорте, где пиар значит буквально всё. Все пилоты проходят медийную подготовку, но мне очень нравится, что команда позволяет Максу выражать его подлинное мнение. Речь не обязательно о том, чтобы ругать кого-то ещё, Макс прекрасно умеет быть самокритичным, но он всегда будет говорить честное мнение. Это освежает спорт», — приводит слова Николаса The Guardian.

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